Meta : Sandberg quitte le conseil d'administration

(Boursier.com) — Sheryl Sandberg, administratrice de Meta (ex-Facebook) et ancienne directrice opérationnelle du groupe, va quitter le conseil d'administration cette année. "Avec le coeur rempli de gratitude et l'esprit rempli de souvenirs, j'ai fait savoir au conseil d'administration de Meta que je ne me représenterai pas en mai prochain", a écrit Sandberg sur Facebook. "À l'avenir, je servirai de conseillère auprès de l'entreprise et je serai toujours là pour aider les équipes Meta", a assuré Sandberg, 54 ans, qui avait rejoint Facebook en 2008 en tant que numéro deux de Mark Zuckerberg pour superviser la publicité, les partenariats, le développement commercial et les opérations. Elle avait déjà quitté ses fonctions de directrice des opérations il y a deux ans, avant que Meta n'entame une importante cure d'austérité. "Votre dévouement et vos conseils ont joué un rôle déterminant dans notre succès", a répondu diplomatiquement Zuckerberg sur Facebook.