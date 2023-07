Meta s'enflamme à Wall Street après d'excellents résultats

(Boursier.com) — Meta s'adjugeait 7% hier soir après bourse à Wall Street, suite à la publication de résultats du deuxième trimestre et de prévisions du troisième trimestre au-dessus des attentes. Le groupe de Mark Zuckerberg, qui a amplement réduit ses effectifs ces derniers mois, a révélé une performance financière assez impressionnante, affichant une forte croissance des revenus tout en pariant sur les outils d'IA. Zuckerberg affirme d'ailleurs que l'utilisation de la technologie émergente pour personnaliser les flux et les recommandations porte déjà ses fruits. La maison-mère de Facebook a même affiché sa plus forte croissance trimestrielle des ventes en plus d'un an, mais a également signalé que les dépenses pour son unité expérimentale dans le métavers allaient augmenter en 2024. "Nous continuons à constater un fort engagement sur nos applications et nous avons la feuille de route la plus excitante que j'ai vue depuis un certain temps avec Llama 2, Threads, Reels, de nouveaux produits d'IA en préparation et le lancement de Quest 3 cet automne", a insisté Zuckerberg.

Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe californien a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,98$, contre environ 2,9$ de consensus. Les revenus ont totalisé 32 milliards de dollars (+11%), contre 28,8 milliards un an auparavant. Le consensus était voisin de 31 milliards. Les revenus publicitaires se sont appréciés de 12%. Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est élevé à 7,8 milliards de dollars. Plus de 3 milliards de personnes utilisent désormais au moins un des produits de Meta chaque jour, a déclaré la société.

Meta prévoit que les ventes du trimestre en cours seraient de 32 à 34,5 milliards de dollars, dépassant également les estimations moyennes des analystes de la place. Meta mise notamment sur les vidéos courtes de Reels, comparables à TikTok, pour soutenir ses réseaux sociaux. Le groupe avait auparavant supprimé des milliers d'emplois au cours de ce que Zuckerberg avait appelé l'année d'efficacité. Meta a également investi massivement dans l'intelligence artificielle, en utilisant cette technologie pour des recommandations, publicitaires ou de contenus.

Néanmoins, les investissements dans l'IA et les efforts dans la réalité virtuelle demeurent pesants. Meta estime que les dépenses totales seraient de 88 à 91 milliards de dollars en 2023, plus que les prévisions antérieures qui allaient de 86 à 90 milliards - le groupe évoquant aussi les dépenses légales. Le groupe parle moins de sa division Reality Labs, qui doit concrétiser la vision de Zuckerberg dans le métavers, mais l'unité doit encore essuyer des pertes significativement plus importantes cette année, en comparaison de l'année dernière, avec les coûts de développement et de croissance de la technologie. L'unité a perdu 3,7 milliards de dollars au deuxième trimestre. Elle perd même plus de 40 milliards de dollars depuis 2021, dont 13,7 milliards de dollars l'an dernier.

Instagram a enfin récemment présenté un concurrent frontal de Twitter, Threads, qui a connu une croissance éclair lors de son lancement pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, mais lutte depuis pour conserver ses utilisateurs actifs. Threads est proposé sans publicité pour l'heure, et pourrait le rester tant qu'il n'atteindra pas le milliard d'utilisateurs...