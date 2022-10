Meta s'effondre à Wall Street, après la chute des profits

(Boursier.com) — Meta abandonnait hier soir près du cinquième de sa valeur boursière après bourse à Wall Street, sanctionné après la publication d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de marché. Mark Zuckerberg, le patron de l'ex-Facebook, a demandé plus de patience, alors que le géant des médias sociaux peine à réagir face au contexte concurrentiel et économique et maintient ses ambitieux projets dans le 'metaverse'. La chute de Meta devrait peser encore lourdement sur le Nasdaq, déjà affecté hier par les chiffres décevants de deux autres géants technologiques, Alphabet et Microsoft. Ce soir à Wall Street, Apple et Amazon complèteront le tableau avec leurs derniers comptes, en espérant qu'ils soient plus réjouissants.

Pour en revenir à Meta, le propriétaire de Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp, les marchés s'inquiètent de la capacité du groupe à redresser ses comptes, alors que Zuckerberg s'est lancé dans un pari particulièrement coûteux à court terme, celui du fameux métavers. Les plans de dépenses du groupe sont assez impressionnants il est vrai. Meta anticipe des dépenses allant de 85 à 87 milliards de dollars cette année, puis de 96 à 101 milliards de dollars en 2023, alors même que certains investisseurs demandent ouvertement au management d'aller au contraire dans le sens des réductions de coûts et d'effectifs. Le titre a déjà perdu 61% de sa valeur à Wall Street cette année et poursuit sa chute après les annonces. Zuckerberg a déclaré qu'il était convaincu que les plus gros paris de Meta dans des domaines tels que la vidéo courte, la messagerie commerciale et le métavers allaient dans la bonne direction. Il ne peut dire cependant avec certitude quelle serait l'ampleur du gain. "Je pense que nous allons résoudre chacune de ces choses sur différentes périodes de temps", a déclaré Zuckerberg. "Et j'apprécie la patience et je pense que ceux qui sont patients et investissent avec nous finiront par être récompensés".

En attendant, les bénéfices trimestriels de Meta ont été divisés par deux et le titre retombe au plus bas de six ans en bourse. Le résultat net du troisième trimestre a été de 4,4 milliards de dollars soit 1,64$ par action, contre 9,2 milliards de dollars un an plus tôt. Il s'agit de la pire performance en termes de rentabilité depuis 2019 pour le groupe, qui aligne un quatrième trimestre consécutif de recul des bénéfices. Le consensus de marché était de 1,86$ de bpa. Compte tenu des prévisions de dépenses de Meta, les opérateurs ne s'attendent par ailleurs pas à ce que les profits se redressent avant un certain temps. Les revenus du troisième trimestre ont quant à eux décliné de 4% à 27,71 milliards de dollars, mais ils dépassent de peu le consensus. Les coûts et dépenses du trimestre ont grimpé dans le même temps de 19% à 22,05 milliards. Le bénéfice des opérations a chuté de 46% à 5,66 milliards. La marge opérationnelle est tombée à 20% seulement, contre 36% un an avant.

Maigre consolation, les chiffres relatifs aux utilisateurs se sont améliorés. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 2% supplémentaires à 2,96 milliards pour Facebook, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens s'est apprécié de 3% à 1,98 milliard.

Le niveau de cash et équivalents en fin de trimestre ressortait à 41,78 milliards de dollars. La dette long terme se situe à 9,92 milliards de dollars. Concernant les effectifs, Meta comptait plus de 87.300 employés à fin septembre 2022, 28% de plus qu'à fin septembre 2021.

Pour le quatrième trimestre fiscal, le management table sur des revenus allant de 30 à 32,5 milliards de dollars, avec un impact de change négatif estimé à 7%. Le groupe a gelé les embauches dans certaines équipes, en a réduit d'autres, et concentre ses recrutements dans ses "priorités majeures". Ainsi, Meta s'attend à ce que son effectif à fin 2023 reste comparable avec celui du troisième trimestre 2022. La direction financière de Meta dit par ailleurs avoir accentué son suivi de tous les postes de dépenses opérationnelles.

Les dépenses de Reality Labs sont incluses dans les prévisions de dépenses totales. Le groupe prévoit que les pertes d'exploitation de Reality Labs en 2023 "augmenteront considérablement" d'une année sur l'autre. Au-delà de 2023, Meta prévoit d'accélérer les investissements de Reality Labs de manière à pouvoir atteindre son objectif de croissance du résultat d'exploitation global de l'entreprise à long terme...