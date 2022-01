Meta : pression confirmée sur Facebook

(Boursier.com) — La Maison Blanche a déclaré hier mercredi qu'elle était encouragée par la décision d'un juge américain de ne pas rejeter le procès antitrust de la Federal Trade Commission contre Facebook (Meta). "Nous sommes certainement encouragés par la décision du tribunal de district", a déclaré aux journalistes la porte parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. "Nous avons été clairs et lui (Joe Biden), a clairement indiqué que nous avions besoin de plus de concurrence dans l'industrie technologique". Facebook, entité de Meta Platforms, avait demandé au juge fédéral James Boasberg de Washington, D.C. de rejeter la plainte du gouvernement, demandant au tribunal d'exiger que Facebook vende Instagram et WhatsApp. Le juge a déclaré que la FTC avait là une affaire dont la procédure devait être autorisée.

Meta a déclaré qu'il était convaincu que la société l'emporterait devant le tribunal, ajoutant que la décision du juge de mardi avait réduit la portée de l'affaire de la FTC. Le juge a déclaré que la FTC ne pouvait pas appuyer en effet les allégations selon lesquelles Facebook aurait refusé les autorisations d'interopérabilité avec des applications concurrentes afin de maintenir sa domination, affirmant que ces politiques avaient été abandonnées en 2018 et que la dernière application de la politique par Facebook était encore plus ancienne.

Par ailleurs, les actions des grands groupes technologiques américains fléchissent avant bourse ce jeudi, avant une réunion entre des responsables de la Maison blanche et les dirigeants de ces firmes à propos de la sécurité de leurs logiciels.