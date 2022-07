Meta poursuit ses plans NFT

(Boursier.com) — Meta Platforms va poursuivre ses plans NFT. Dans une interview, un dirigeant a déclaré au Financial Times que la société ne cherchait pas à ajuster ses plans pour les jetons non fongibles "de quelque manière que ce soit", car elle espère donner aux créateurs et aux influenceurs un moyen de monétiser leurs offres, en amenant leurs fans à Facebook et Instagram. Le dirigeant a déclaré au FT : "L'opportunité que Meta voit est pour les centaines de millions ou les milliards de personnes qui utilisent nos applications aujourd'hui de pouvoir collecter des objets de collection numériques, et pour les millions de créateurs qui pourraient potentiellement créer des objets virtuels. et des biens numériques pour pouvoir les vendre via nos plateformes". Le dirigeant en question a indiqué au FT que Meta voulait que les NFT soient bon marché et faciles à acheter et à échanger sur ses plateformes, et qu'il procède avec prudence, car la plupart des technologies de blockchain "ne sont tout simplement pas prêtes pour le prime time".