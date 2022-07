Meta plonge, après une première baisse historique des revenus

(Boursier.com) — Meta , ex-Facebook, dévisse de 6% avant bourse à Wall Street, effaçant ses gains de la veille, suite à la publication de comptes trimestriels marqués par la première baisse des revenus de l'histoire du groupe de Mark Zuckerberg. En outre, le bénéfice net du groupe a reculé de plus d'un tiers sur la période close. Le géant des réseaux sociaux, maison-mère de Facebook, Instagram ou WhatsApp, évoquant la réduction des budgets publicitaires, a donc fait état hier soir de revenus de 28,8 milliards de dollars sur le deuxième trimestre, contre 28,9 milliards de consensus et 29,1 milliards de dollars un an avant. Pire, les revenus pour le trimestre entamé sont attendus entre 26 et 28,5 milliards de dollars, contre plus de 30 milliards de dollars de consensus.

Mark Zuckerberg, directeur général et fondateur de l'affaire, juge qu'il semble que nous soyons "entrés dans un ralentissement économique qui aura un impact important sur le secteur de la publicité numérique". La situation semblerait même pire qu'il y a un trimestre, a ajouté le dirigeant, dont le groupe touche chaque jour 2,88 milliards de personnes utilisant l'un de ses réseaux sociaux.

"C'était bien de voir une trajectoire positive sur nos tendances d'engagement ce trimestre provenant de produits comme Reels et de nos investissements dans l'IA", a aussi déclaré Mark Zuckerberg, sur un ton plus optimiste. "Nous consacrons une énergie et une concentration accrues aux priorités clés de notre entreprise qui ouvrent des opportunités à court et à long terme pour Meta et les personnes et les entreprises qui utilisent nos services".

Pour le trimestre clos, les revenus ont donc reculé de 1% en glissement annuel, alors que le bénéfice des opérations a chuté de 32% à 8,4 milliards de dollars et que la marge opérationnelle est tombée à 29%, contre 43%. Le bénéfice net décroche quant à lui de 36% à 6,69 milliards de dollars, soit 2,46$ par action.