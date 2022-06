Meta Platforms tourne la page Sheryl Sandberg !

(Boursier.com) — Coup de théâtre chez Meta Platforms, la maison mère de Facebook ! La directrice des opérations, Sheryl Sandberg, qui avait rejoint Facebook en 2008 en tant que numéro 2 de Mark Zuckerberg, va démissionner de son poste, a annoncé le groupe mercredi soir.

A Wall Street, le titre Meta a d'abord chuté après cette information surprenante, avant de s'orienter en hausse de 5,4% jeudi soir, à 198,86$. Javier Olivan, l'actuel directeur de la croissance (CGO) reprendra le poste de COO à l'automne. A noter que Mme Sandberg restera membre du conseil d'administration de Meta Platforms.

A l'origine du business model de Facebook

Sheryl Sandberg a fortement contribué, avec Mark Zuckerberg, fondateur et directeur général de Facebook, à transformer le réseau social en leader mondial, avec l'apport de ses filiales Instagram et WhatsApp, et en géant de la publicité en ligne.

"C'est la fin d'une ère", a commenté Mark Zuckerberg sur son profil Facebook. Il a rappelé qu'en 2008, quand il a embauché Sandberg, il n'avait que 23 ans et ne savait "rien sur la gouvernance des entreprises". A 38 ans, à l'époque, forte d'expériences à la Banque mondiale, chez le consultant McKinsey et au Trésor américain, Sheryl Sandberg est considérée comme l'architecte du business model de Facebook, basé sur les revenus publicitaires.

"Sheryl a conçu l'architecture de nos activités publicitaires, recruté des personnes formidables, façonné notre culture d'entreprise et m'a appris comment diriger une société, a écrit Mark Zuckerberg. Elle a créé des opportunités pour des millions de personnes dans le monde et c'est en grande partie grâce à elle que Meta est devenu le groupe qu'il est aujourd'hui".

Concurrence accrue et marché publicitaire plus difficile

Le groupe Facebook, introduit en Bourse en 2012, est devenu l'une des compagnies les plus puissantes du monde, avec une capitalisation boursière un temps supérieure à 1.000 milliards de dollars, avant de connaître ces dernières années plusieurs scandales liés à la protection des données personnelles des internautes (dont Cambridge Analytica), ainsi qu'aux contenus haineux diffusés sur ses réseaux.

En février dernier, l'action Meta a perdu un quart de sa valeur en une seule séance après une énorme déception sur ses résultats du 4e trimestre 2021, qui ont montré une baisse du nombre d'utilisateurs de Facebook pour la première fois depuis le lancement du site en 2004, sur fond de concurrence accrue, notamment de la part de TikTok. L'année 2022 a démarré avec une croissance ralentie au 1er trimestre, le groupe évoquant une situation difficile pour la publicité en ligne, qui se poursuit au 2e trimestre.

Fin 2021, Facebook s'est métamorphosé en Meta Platforms, avec pour nouvelle stratégie affichée de devenir un géant des métavers, ces univers virtuels promis à un développement rapide dans les prochaines années par les experts.