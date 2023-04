Meta Platforms (Facebook) s'envole après une publication rassurante

(Boursier.com) — Meta Platforms assure à son tour ! Après Alphabet et Microsoft, le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui a passé les derniers mois à réduire de manière agressive ses coûts, a enregistré une croissance trimestrielle de ses revenus et utilisateurs supérieure aux estimations des analystes. Sur la période janvier-mars, le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,20 dollars par action contre 2,72 dollars un an plus tôt, et 2,03$ de consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 28,65 milliards de dollars, contre 27,66 Mds$ attendus par le marché. La marge opérationnelle s'est élevée à 25% contre 31% un an plus tôt et un consensus logé à 23,6%.

La firme californienne vise un chiffre d'affaires compris entre 29,5 milliards et 32 milliards de dollars sur le trimestre en cours, contre 29,53 Mds$ anticipés par le marché. Si un investissement massif est effectué dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), le géant technologique a revu à la baisse la fourchette de sa prévision de dépenses annuelles, entre 86 milliards et 90 milliards de dollars, contre 86 à 92 Mds$ précédemment.

Un ralentissement de la demande publicitaire au cours de l'année dernière a forcé le géant des médias sociaux à réduire ses effectifs et ses dépenses, et a déclenché un examen minutieux des milliards que Mark Zuckerberg a investis dans la technologie de réalité virtuelle. L'entreprise a signalé que, tout en réduisant ses coûts, elle est toujours disposée à embaucher dans quelques domaines clés, tels que l'IA générative.

"Une position financière plus solide nous permettra de faire face à un environnement volatil tout en restant concentrés sur nos priorités à plus long terme", a déclaré le patron de Meta lors d'une conférence téléphonique mercredi soir. "Il existe une opportunité de présenter des agents d'IA à des milliards de personnes d'une manière qui sera utile et significative", améliorant les discussions du service client des entreprises, le processus de création de publicités et l'expérience de jeu en réalité virtuelle, a-t-il souligné.

Le titre Meta Platforms s'envole de 11% en pré-séance à Wall Street.