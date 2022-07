Meta Platforms étudie l'acquisition d'AdHawk

(Boursier.com) — Meta Platforms étudie l'acquisition possible d'AdHawk Microsystems, indique Bloomberg. Des personnes proches du dossier précisent ainsi qu'AdHawk suscite l'intérêt de Meta et d'au moins quatre autres prétendants, Meta envisageant de faire une offre formelle dans les prochaines semaines. AdHawk est un développeur canadien de technologie de suivi oculaire pour les casques de réalité augmentée et virtuelle. Une acquisition potentielle renforcerait les ambitions de Meta dans ce domaine.