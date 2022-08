Meta Platforms a levé 10 milliards de dollars dans le cadre de sa première émission obligataire

(Boursier.com) — Meta Platforms a levé 10 milliards de dollars à l'issue de la première émission obligataire de son histoire, une opération qui lui permettra entre autres de financer des rachats d'actions et de nouveaux investissements. Fin juillet, Meta a dévoilé sa toute première baisse trimestrielle de revenus, les craintes de récession et les pressions concurrentielles pesant sur les ventes de publicités. D'autres géants de la technologie tels qu'Apple et Intel ont également émis des obligations récemment, levant respectivement 5,5 et 6 milliards de dollars.