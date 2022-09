Meta : nouvelles fonctionnalités payantes ?

(Boursier.com) — Meta Platforms étudie les "fonctionnalités payantes possibles" pour Facebook, Instagram et WhatsApp, croit savoir The Verge, citant une note interne envoyée aux employés, dans laquelle Meta a déclaré mettre en place une organisation de produits appelée 'New Monetization Experiences'. Dans une interview accordée à The Verge, le vice-président de la monétisation de Meta, John Hegeman, a déclaré que la société voyait des opportunités de créer de nouveaux types de produits, de fonctionnalités et d'expériences pour lesquels les gens seraient prêts à payer et seraient ravis de payer. Hegeman ajoute que s'il existe des opportunités à la fois de créer une nouvelle valeur et des lignes de revenus significatives et également de fournir une certaine diversification, cela va évidemment être quelque chose qui sera attrayant. Selon Hegeman, sur un horizon de cinq ans, les fonctionnalités payantes peuvent vraiment faire une différence assez significative. Hegeman note que Meta prête évidemment attention à ce qui se passe dans l'industrie...