Meta menace de retirer les actualités de Facebook aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Meta , maison-mère de Facebook, a menacé de supprimer les actualités de sa plateforme si le Congrès américain adoptait son projet de loi sur les médias visant à faciliter les négociations entre organes de presse et géants de l'internet. Meta prévient ainsi qu'il pourrait supprimer les contenus d'information de sa plateforme américaine si le Congrès américain obligeait les grands groupes technologiques à payer systématiquement les éditeurs et diffuseurs pour la diffusion de leurs contenus. L'avertissement fait écho à la décision éphémère de Facebook de suspendre les actualités sur son site Web en Australie l'année dernière, réagissant alors à une législation visant à modifier les termes de l'échange entre les éditeurs et les plateformes. L'avertissement de Meta est intervenu hier après qu'un projet de loi longuement débattu visant à soutenir les groupes de presse américains eut été joint au National Defense Authorization Act, augmentant considérablement ses chances d'être promulgué.