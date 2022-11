Meta : Mark Zuckerberg va supprimer 13% des effectifs, plus de 11.000 postes !

(Boursier.com) — Meta gagne du terrain avant bourse à Wall Street vers les 100$. Les marchés s'attendaient à l'annonce ce jour d'un vaste plan social de l'ex-Facebook, mais sans doute pas d'une telle ampleur. Ainsi, Mark Zuckerberg a annoncé que la compagnie allait supprimer 13% de ses effectifs, ce qui représente plus de 11.000 emplois. Il s'agit du premier plan social majeur pour le groupe de Menlo Park. Zuckerberg, directeur général du groupe, a aussi indiqué que Meta allait réduire ses dépenses discrétionnaires et étendre le gel parallèle des recrutements au premier trimestre, précise Bloomberg. Le New York Times évoque des coupes dans les différents départements du groupe aux réseaux Instagram, WhatsApp et Facebook, certaines fonctions étant plus particulièrement touchées comme celles de recrutement.

"Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là", a écrit Mark Zuckerberg dans une lettre aux employés. "Je sais que c'est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés". Hier, Zuckerberg aurait rencontré des dirigeants du groupe pour discuter des licenciements, ont déclaré au NYT deux personnes ayant participé à la réunion. Une personne présente a déclaré que le directeur général avait assumé la responsabilité des coupes, affirmant que son entreprise s'était agrandie trop rapidement. Meta avait également annulé les plans de voyage des employés pour s'assurer qu'ils étaient disponibles pour rencontrer les managers, si leur équipe était affectée par des licenciements, ont déclaré trois autres personnes.

Zuckerberg explique qu'après la période de la pandémie, qui avait dopé l'activité, le commerce en ligne a renoué avec ses tendances antérieures, le retournement économique ayant accentué cette tendance, avec par ailleurs l'augmentation de la concurrence et des pertes de revenus publicitaires. Tout cela s'est traduit par "un chiffre d'affaires bien inférieur à ce que j'avais prévu", déplore le CEO, dans un message aux salariés de Meta, assumant "la responsabilité" de son erreur.

A fin septembre, le groupe affichait un effectif total de 87.000 personnes. Rappelons que le groupe avait déjà gelé les embauches dans certaines équipes, en avait réduit d'autres, et concentrait dernièrement ses recrutements sur ses "priorités majeures". Lors de l'annonce de ses comptes trimestriels fin octobre, Meta disait s'attendre à ce que son effectif à fin 2023 reste comparable à celui du troisième trimestre 2022. La direction financière de Meta disait par ailleurs avoir accentué son suivi de tous les postes de dépenses opérationnelles.

Les dépenses de Reality Labs inquiètent tout particulièrement les opérateurs. Le groupe prévoyait, lors de la récente publication trimestrielle, que les pertes d'exploitation de Reality Labs en 2023 "augmentent considérablement" d'une année sur l'autre. Au-delà de 2023, Meta envisageait d'accélérer les investissements de Reality Labs de manière à pouvoir atteindre son objectif de croissance du résultat d'exploitation global de l'entreprise à long terme...

Face à la gronde des investisseurs, alors que le titre a perdu 72% de sa valeur cette année et que le résultat net de Meta a chuté de moitié au troisième trimestre à 4,4 milliards de dollars, sous le poids des investissements dans le métavers, le management du groupe a donc décidé de durcir nettement ses positions. Les plans de dépenses du groupe livrés fin octobre étaient il est vrai assez impressionnants. Meta anticipait des dépenses allant de 85 à 87 milliards de dollars cette année, puis de 96 à 101 milliards de dollars en 2023, alors même que certains investisseurs demandaient ouvertement au management d'aller au contraire dans le sens des réductions de coûts et d'effectifs.

Meta entend toujours concentrer ses ressources et ses capitaux sur "des domaines de croissance hautement prioritaires", comme son moteur d'intelligence artificielle, ses plateformes publicitaires et professionnelles ou son projet de métavers. Les salariés licenciés seront éligibles à une indemnité équivalant à 16 semaines de salaire de base, plus deux semaines par année d'ancienneté.