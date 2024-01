Meta : Mark Zuckerberg cède massivement des actions

(Boursier.com) — Meta , ex-Facebook, est attendu légèrement dans le vert avant bourse à Wall Street. Pourtant, le patron du géant américain des réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, a cédé pour près d'un demi-milliard de dollars de titres Meta Platforms durant les deux derniers mois de 2023, indique Bloomberg. Le directeur général de Meta a vendu des titres de manière régulière et quotidienne entre le 1er novembre et le 29 décembre. Il a cédé au total 1,28 million d'actions Meta pour 428 millions de dollars. Bloomberg, citant des déclarations fournies mardi, indique qu'en moyenne, chaque vente a rapporté 10,4 millions de dollars au dirigeant. Avant ces cessions, Zuckerberg n'avait plus vendu de titres Meta depuis novembre 2021. Le titre avait touché un plancher de sept ans fin 2022, les opérateurs s'inquiétant alors des coûts massifs du Métavers. Le rebond boursier avait ensuite été brutal, avec un triplement du cours de bourse l'an dernier... Zuckerberg détient environ 13% du capital de Meta.