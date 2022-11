Meta : le régulateur irlandais impose une amende de 265 ME

(Boursier.com) — Meta , maison-mère de Facebook et Instagram, essuie un nouveau revers. Le régulateur irlandais de la vie privé, l'Irish Data Protection Commission, a infligé ainsi au groupe de Mark Zuckerberg une amende de 265 millions d'euros pour sa gestion des données d'utilisateurs. Cela porte à près d'un milliard d'euros le total des amendes infligées au groupe californien par les régulateurs européens. L'amende irlandaise met un terme à une enquête lancée en avril de l'an dernier, après que des éléments concernant plus de 500 millions d'utilisateurs de Facebook et d'Instagram dans 106 pays eurent été publiés en ligne. Meta indique qu'il va revoir cette décision attentivement, ajoutant que la protection des données et de la vie privée est "fondamentale" dans son mode de fonctionnement.