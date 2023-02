Meta lance un abonnement pour les comptes vérifiés de Facebook et Instagram

(Boursier.com) — Meta semble s'inspirer grandement du Twitter d'Elon Musk. Ainsi, le groupe de Mark Zuckerberg va proposer un service d'abonnement pour les comptes vérifiés pour Facebook et Instagram, qui n'est évidemment pas sans rappeler Twitter Blue. Zuckerberg a déclaré ce week-end que Meta déployait une vérification payante pour Facebook et Instagram. Sur les publications de chaque plateforme dimanche, le DG de Meta a expliqué que le service d'abonnement "Meta Verified" serait proposé pour 11,99$ mensuels sur le Web, ou 14,99$ par mois sur mobile.

Cette nouvelle formule, qui sera déployée pour commencer en Australie et Nouvelle-Zélande cette semaine, vise selon Zuckerberg à améliorer l'authenticité des profils et échanges, ainsi que la sécurité des services. Accessoirement, il s'agit d'un flux de revenus supplémentaire pour le groupe, qui peine à maintenir sa rentabilité face aux effort déployés pour son développement du métavers. L'abonnement en question concerne les particuliers et professionnels âgés de plus de 18 ans.