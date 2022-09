Meta gèle les embauches

(Boursier.com) — Meta , maison-mère de Facebook, a annoncé un gel des embauches et de nouvelles restructurations, sur fond d'incertitude économique accrue. Le groupe de Mark Zuckerberg aurait communiqué dans ce sens auprès de ses employés, croit savoir Bloomberg. "J'avais espéré que l'économie se serait plus clairement stabilisée maintenant, mais d'après ce que nous voyons, ce n'est pas encore le cas. Nous voulons donc planifier de manière quelque peu conservatrice", a déclaré Zuckerberg aux employés lors d'une séance de questions-réponses hebdomadaire. La société de médias sociaux avait réduit ses plans d'embauche d'ingénieurs d'au moins 30% cette année, avait déjà rapporté Reuters en juin. Zuckerberg a également déclaré hier que Meta réduirait les budgets de la plupart des équipes et que les équipes individuelles devraient résoudre la manière de gérer les changements d'effectifs.