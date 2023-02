Meta flambe à Wall Street, plan de rachat d'actions de 40 milliards de dollars

(Boursier.com) — Meta Platforms, l'ex-Facebook, s'envolait hier soir de 20% après bourse à Wall Street. Le groupe de Mark Zuckerberg a rassuré par ses derniers chiffres, dévoilant un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de marché et un nombre d'utilisateurs franchissant les 2 milliards pour Facebook. En outre, le groupe a dévoilé un plan de rachat d'actions de 40 milliards de dollars, ce qui représente environ 10% de la capitalisation sur la base des cours de clôture d'hier soir. Enfin, semblant écouter les recommandations de brokers, Meta fait état de plans de dépenses plus raisonnables, alors que les investissements massifs dans le métavers avaient précédemment inquiété les analystes et les investisseurs. Rappelons qu'en novembre, le groupe avait annoncé son intention de supprimer 13% de ses effectifs, soit plus de 11.000 postes.

Meta a généré 32,17 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre, contre 33,67 milliards de dollars il y a un an. Il s'agit donc d'une nouvelle baisse de l'activité, mais les marchés apprécient le fait que le groupe californien ait dépassé le consensus. Les bénéfices ont été de 4,65 milliards de dollars, ou 1,76$ par action, contre 10,3 milliards de dollars un an avant. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que Meta affiche un chiffre d'affaires de 31,5 milliards de dollars au quatrième trimestre sur un bénéfice de 2,26 dollars par action. Par ailleurs, Meta a livré une guidance de revenus qui a également atteint ou dépassé les attentes. La directrice financière de Facebook, Susan Li, prévoit des ventes du premier trimestre allant de 26 milliards de dollars à 28,5 milliards de dollars, tandis que les analystes prévoyaient en moyenne 27,2 milliards de dollars.

"Notre communauté continue de croître et je suis ravi du fort engagement sur nos applications. Facebook vient d'atteindre le cap des 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens", a déclaré le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg. "Les progrès que nous réalisons sur notre moteur de découverte d'IA et Reels sont les principaux moteurs. Au-delà de cela, notre thème de gestion pour 2023 est 'l'année de l'efficacité' et nous nous concentrons sur le fait de devenir une organisation plus forte et plus agile". Le jalon des 2 milliards d'utilisateurs de Facebook ressort légèrement supérieur à ce que les analystes attendaient du principal réseau social de Meta. Les utilisateurs actifs quotidiens sur toutes les applications de Facebook se sont établis à 2,96 milliards, en hausse de 5% par rapport à l'année antérieure.

Meta a noté que les coûts de licenciements et autres restructurations s'élevaient à 4,2 milliards de dollars et avaient réduit le bénéfice par action d'environ 1,24$. CoinDesk relève pour sa part que la division 'metaverse' a perdu 4,3 milliards de dollars au quatrième trimestre pour seulement 727 millions de dollars de revenus, portant son déficit annuel à 13,7 milliards de dollars.

Les dirigeants de Meta ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que les dépenses d'exploitation de cette année ressortent entre 89 milliards et 95 milliards de dollars, niveau plus modéré qu'auparavant attendu, sur la base d'une croissance plus lente des salaires, du coût des revenus et d'un milliard de dollars d'économies avec la consolidation des installations. Les prévisions précédentes allaient de 94 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. Les dépenses en capital devraient se situer entre 30 et 33 milliards de dollars, en baisse par rapport aux prévisions antérieures allant de 34 à 37 milliards de dollars, Meta annulant plusieurs projets de centres de données.

Hier, Zuckerberg a qualifié 2023 d'année de l'efficacité, après 18 ans de croissance. Il a réitéré l'accent mis par Meta sur l'IA et le métavers. Meta va par ailleurs augmenter ses dépenses de rachat d'actions. Le conseil d'administration de la société a approuvé une augmentation de 40 milliards de dollars de son autorisation de rachat d'actions. Le groupe avait dépensé près de 28 milliards de dollars pour racheter ses propres actions en 2022, et disposait encore de près de 11 milliards de dollars disponibles pour les rachats avant cette augmentation.