Meta (ex-Facebook) exige les informations des rivaux pour se défendre

(Boursier.com) — Meta Platforms, ex-Facebook, a obtenu le soutien d'un juge de district américain, afin d'obtenir des informations de ses rivaux, dans le cadre du procès antitrust de la FTC. Bloomberg rapporte que Meta a déclaré au juge de district américain James Boasberg qu'il avait besoin de données de TikTok, WeChat et Telegram Group sur leurs bases d'utilisateurs et leur part de marché afin de se défendre contre les poursuites de la FTC. L'article note que Boasberg a ensuite envoyé des lettres au ministère chinois de la Justice pour demander de l'aide et obtenir des éléments documentaires de Tencent et ByteDance, alors qu'il a envoyé une lettre séparée aux responsables des îles Vierges britanniques concernant Telegram. Boasberg a déclaré dans les lettres qu'il souhaitait des données d'utilisateurs et des communications ou présentations aux dirigeants et membres du conseil d'administration analysant la concurrence entre les applications des entreprises et les plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp de Meta.