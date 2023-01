Meta : dur de quitter la Chine ?

(Boursier.com) — Meta , ex-Facebook, aurait des difficultés pour quitter la Chine, selon le Washington Post. Des personnes familières avec les discussions ont déclaré au Washington Post qu'alors que Meta tentait de devenir une entreprise de matériel informatique, le déplacement de sa production d'appareils hors de Chine s'avèrerait difficile, même si le DG Mark Zuckerberg critique de plus en plus la Chine pour avoir volé la technologie américaine. Les sources affirment que la concentration de la chaîne d'approvisionnement des appareils électroniques intelligents en Chine a balayé les espoirs de l'entreprise de déplacer la fabrication de montres intelligentes et de casques Oculus VR à Taïwan et de lunettes intelligentes en Italie.