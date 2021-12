Meta : du renfort dans le métavers

(Boursier.com) — Meta transfère son groupe d'IA dans son unité Reality Labs. The Information rapporte ainsi que Meta, ex-Facebook, aurait confirmé que l'équipe d'intelligence artificielle, qui était chargée de trouver du contenu 'nuisible' sur Facebook, se concentrerait désormais sur le fameux metaverse, et serait intégrée au sein de l'unité Meta développant produits AR et VR de l'entreprise. The Information rapporte que le recentrage de l'équipe pourrait aider Meta à lutter contre les contenus problématiques dans les applications liées au casque Quest de réalité virtuelle.