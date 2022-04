Meta : comment monétiser le métavers ?

(Boursier.com) — Meta Platforms, ex-Facebook, teste des outils de vente d'actifs et d'expériences numériques au sein de sa plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds, un élément clé de son plan de création du 'metaverse'. Ces outils seront initialement mis à disposition d'un ensemble d'utilisateurs triés sur le volet qui créent des cours virtuels, des jeux et des accessoires de mode au sein de la plateforme immersive, accessible via des casques VR. En utilisant un outil, ces utilisateurs sélectionnés pourront vendre leurs accessoires ou offrir un accès payant aux espaces numériques spécialisés qu'ils ont construits. Meta teste également un programme de 'bonus de créateur' auprès d'un petit groupe d'utilisateurs d'Horizon Worlds aux États-Unis, grâce auquel il paiera les participants chaque mois pour l'utilisation des nouvelles fonctionnalités lancées.

"Nous voulons qu'il y ait juste des tonnes de mondes géniaux, et pour que cela se produise, il doit y avoir beaucoup de créateurs qui peuvent subvenir à leurs besoins et en faire leur travail", a asséné Mark Zuckerberg, patron du groupe. L'ex-Facebook mise sur la réalité virtuelle et augmentée avec son metaverse, réseau d'environnements virtuels accessibles via différents appareils où les utilisateurs peuvent travailler, jouer ou socialiser. Horizon Worlds, vaste plateforme sociale de réalité virtuelle, et Horizon Venues, qui se concentre sur les événements virtuels, sont les premières itérations d'espaces de Meta... Ces projets laissent pour l'heure les marchés financiers dubitatifs, puisque le cours de bourse de Meta a plongé de 36% depuis le début de l'année.