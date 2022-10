Meta bataille pour boucler le rachat de Within

(Boursier.com) — Meta Platforms, la maison-mère de Facebook, exhorte un juge de district américain à rejeter la tentative de la Federal Trade Commission de bloquer l'acquisition de Within, indique Bloomberg. Selon un dossier judiciaire, Meta fait valoir que la FTC n'a pas présenté les éléments pour montrer que l'acquisition de Within nuirait à la concurrence dans un espace de fitness VR encore jeune. Un porte-parole de la FTC a déclaré que la Commission avait voté pour autoriser le personnel de la FTC à déposer une plainte modifiée contre Meta devant le tribunal de district fédéral, et la FTC est convaincue que la plainte auprès du tribunal de district ne sera pas rejetée et que cette affaire sera entendue.