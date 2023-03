Meta abandonne les projets NFT

(Boursier.com) — Meta Platforms, ex-Facebook, va abandonner ses projets concernant les NFT sur Instagram et Facebook. Selon un tweet du responsable des technologies commerciales et financières de Meta, Stéphane Kasriel, quelques nouveautés sont attendues sur les produits, et "dans l'ensemble de l'entreprise, nous examinons de près nos priorités afin d'accroître notre concentration". "Nous mettons fin aux objets de collection numériques (NFT) pour le moment afin de nous concentrer sur d'autres moyens de soutenir les créateurs, les particuliers et les entreprises", a lancé ainsi le responsable.