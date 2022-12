Meta : 725 M$ pour mettre fin à la procédure en nom collectif dans le cadre du dossier Cambridge Analytica

(Boursier.com) — Meta , la maison-mère de Facebook, a finalement accepté de verser 725 millions de dollars pour mettre fin à une plainte en nom collectif accusant le réseau social d'avoir laissé des tiers, dont le cabinet de conseil Cambridge Analytica, accéder aux données personnelles de ses utilisateurs... Un projet d'accord pour solder ce litige va occuper les discussions du jour à Wall Street, alors que cette action de groupe devant la justice avait été déclenchée à la suite des révélations en 2018 selon lesquelles Facebook avait donné la possibilité à Cambridge Analytica d'accéder aux données de 87 millions d'utilisateurs.

Selon les avocats des plaignants, le montant proposé est "le plus important jamais obtenu dans le cadre d'un recours collectif américain sur la confidentialité des données et le plus important que Meta ait jamais payé pour résoudre un recours collectif"... Meta n'a cependant toujours pas reconnu ses torts dans le cadre de l'accord, qui reste soumis à l'approbation d'un juge fédéral à San Francisco. La société a toutefois déclaré dans un communiqué que le règlement était "dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires". "Au cours des trois dernières années, nous avons réorganisé notre approche de la vie privée et mis en oeuvre un programme complet de protection de la vie privée", a souligné la direction de Meta.

Cambridge Analytica a été soupçonné d'avoir utilisé ces données dans le cadre de campagnes électorales, dont celle de Donald Trump en 2016, la société ayant eu accès aux informations personnelles de millions de comptes Facebook à des fins de profilage et de ciblage des électeurs.

Annus horribilis

En bourse, l'année 2022 aura été particulièrement douloureuse pour la société de Mark Zuckerberg qui a en effet perdu plus de 60% depuis le 1er janvier, ramenant la capitalisation de la firme de Menlo Park à moins de 315 milliards de dollars.

Confronté à la chute de ses recettes publicitaires dans un environnement économique nettement moins porteur sur fond de remontée des taux d'intérêt, aux changements de confidentialité menés par Apple, à une concurrence accrue, et à une stratégie jugée hasardeuse dans le Metavers, l'ex-Facebook a annoncé, le mois passé, le premier plan social majeur de son histoire : le groupe va ainsi supprimer 13% de ses effectifs, ce qui représente plus de 11.000 emplois. Mark Zuckerberg a lui-même reconnu "avoir fait des erreurs"... Outre ces coupes d'effectifs, Meta va réduire ses dépenses discrétionnaires et étendre le gel parallèle des recrutements au premier trimestre 2023.