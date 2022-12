Meta : 2022, une année à oublier pour l'ex-Facebook

(Boursier.com) — Le Nasdaq n'a clairement pas été à la fête en 2022. Avec un repli de plus de 30%, l'indice technologique phare américain a fortement souffert du changement radical du comportement des Banques centrales face à la flambée de l'inflation, et in fine de la remontée des taux d'intérêt. Parmi les entreprises vedettes de l'indice, Meta est celle qui a le plus souffert. Le titre de la société de Mark Zuckerberg a en effet perdu plus de 60% depuis le premier janvier, ramenant la capitalisation de la firme de Menlo Park à moins de 315 milliards de dollars.

Confronté à la chute de ses recettes publicitaires dans un environnement économique moins porteur, aux changements de confidentialité menés par Apple, à une concurrence accrue, et à une stratégie jugée parfois hasardeuse, l'ex-Facebook a annoncé, le mois passé, le premier plan social majeur de son histoire : le groupe va supprimer 13% de ses effectifs, ce qui représente plus de 11.000 emplois. Mark Zuckerberg a lui-même reconnu avoir fait des erreurs. Outre ces coupes d'effectifs, Meta va réduire ses dépenses discrétionnaires et étendre le gel parallèle des recrutements au premier trimestre 2023.

L'entreprise paye également ses lourds investissements dans le métaverse. Les investisseurs attendent toujours désespérément les premiers retours positifs de cette activité dans laquelle la société californienne a déjà investi des milliards de dollars. Enfin, tout le monde aura remarqué la perte de popularité du réseau social. Le phénoménal succès de TikTok auprès des adolescents et, désormais, auprès de plus en plus d'utilisateurs plus âgés, n'y est pas étranger.

2023 ne s'annonce pas comme une année de tout repos pour Mark Zuckerberg et ses équipes.