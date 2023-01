Mersen vise près de 11% de MOC en 2022

(Boursier.com) — Mersen réalise, au 4e trimestre 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 294 millions d'euros, en croissance de plus de +19% à périmètre et changes constants. En tenant compte d'un effet de change positif de près de 7 ME, la croissance est de 22,7%.

Pour l'année 2022, Mersen réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1,115 milliard d'euros, soit une croissance organique de plus de 15% par rapport à 2021. Environ 5% de cette croissance est liée à des augmentations de prix.

En tenant compte des effets de change favorables liés principalement à l'appréciation du dollar US et du Ren-min-bi Chinois, la croissance est de près de 21%.

Prévisions 2022

Sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2022, le Groupe Mersen s'attend à afficher pour l'année une marge opérationnelle courante autour de 10,9% (précédemment autour de 10,8%). La marge d'Ebitda courant devrait croître d'environ 60 points de base par rapport à 2021 (précédemment 50 points de base). Les investissements industriels nets devraient se situer, comme indiqué précédemment, autour de 90 ME.

"Nous abordons avec confiance le début de l'année 2023 grâce à la bonne santé de nos marchés porteurs et de très bonnes entrées de commandes, tout en restant attentifs à l'environnement géopolitique et à la tendance toujours inflationniste. Nous allons poursuivre le renforcement de notre dispositif dédié au marché du véhicule électrique, en particulier à la suite de la signature du contrat avec ACC. Nous allons également poursuivre et intensifier nos investissements dans les semi-conducteurs en carbure de silicium, afin d'accompagner la demande en forte accélération", commente Luc Themelin, Directeur Général de Mersen.