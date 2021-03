Mersen : va réduire de 20% l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2025

Crédit photo © Mersen / S. Toubon

(Boursier.com) — Mersen s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique en prenant un engagement de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Groupe. Acteur reconnu dans les solutions favorisant l'essor des filière vertes, Mersen se fixe pour objectif de réduire de 20% l'intensité de ses émissions de GES liées à ses opérations (scopes 1 et 2) d'ici à 2025 par rapport à 20181. Aujourd'hui, nous nous fixons un objectif ambitieux à court terme de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. De plus, nous sommes convaincus que nos produits et solutions sont indispensables au progrès et à l'innovation technologique, nous permettant ainsi de jouer un rôle dans la protection de l'environnement et de ses ressources , commente Luc Themelin, Directeur Général de Mersen.

L'intensité, qui se mesure comme le ratio entre les émissions directes et indirectes des scopes 1 et 2 et le chiffre d'affaires, est l'indicateur pertinent de mesure de l'engagement du Groupe sur le sujet. En 2018, ce ratio était de 197 tCO2e/ME. Le gaz et l'électricité sont les postes principaux d'émissions de GES des scopes 1 et 2. Le Groupe s'engage ainsi à réduire sa consommation d'énergie et augmenter la part des énergies d'origine renouvelable dans sa consommation énergétique.