Mersen : un courtier affiche sa confiance

(Boursier.com) — Oddo BHF revient sur le dossier Mersen à la suite de son 'NextCap Forum'. L'analyste a noté une tonalité toujours très confiante de la direction pour les perspectives à court et moyen terme et voit ainsi sa conviction positive renforcée. A court terme, les catalyseurs seront la publication d'un S1 de qualité, l'éventuelle annonce de nouveaux contrats stratégiques, l'activité M&A alors que l'enveloppe de 100 ME devrait être assez rapidement engagée. Par ailleurs, dans une optique plus long terme, l'IRA pourrait avoir un impact favorable sur des projets solaires aux US alors que la production des cellules photovoltaïques est actuellement concentrée en Chine (potentiel non intégré dans le plan 2027). La valorisation actuelle (6,8x l'EBITDA 2024 et 10,9x l'EBIT) reste modérée avec une décote de 6% par rapport aux ratios historiques et au regard du profil de croissance (TMVA 2022/27 de +10% pour l'EBIT, +12% scénario haut de fourchette). L'analyste est à 'surperformance' sur le titre avec une cible de 48 euros.