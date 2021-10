Mersen : un analyste voit plus haut !

(Boursier.com) — Mersen grimpe de 4,4% ce jeudi à 33,40 euros, alors que le groupe a réalisé au 3ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 233 ME, en croissance de 9,5% à périmètre et changes constants. En tenant compte d'un effet de périmètre positif lié aux intégrations de Fusetech et Americarb et d'un effet de change positif principalement lié à l'appréciation du RMB chinois, la croissance est de 11,8%.

Par rapport au 3ème trimestre 2019, le niveau d'activité est ressorti en retrait organique limité de 1%.

Pour l'ensemble de l'année 2021, Mersen vise désormais le haut des prévisions annoncées le 8 juillet 2021 pour la croissance organique et un niveau légèrement supérieur aux prévisions pour la marge opérationnelle courante.

Les dépenses d'investissements devraient également se situer dans le haut des prévisions initiales compte-tenu de la dynamique des marchés des semi-conducteurs SiC, du véhicule électrique et du solaire et du démarrage de la production sur le site de Columbia.

Mersen reste attentif à l'évolution des tensions sur les approvisionnements et aux hausses de coûts des matières premières et de l'énergie, qui ne devraient toutefois pas impacter significativement le groupe dans les prochains mois... "Nous visions précédemment le milieu de fourchette (CA +7% organique / MOC 9,4%) et relevons nos attentes pour viser un CA en croissance de 8% organique, conjugué à une MOC de 9,6%. Notre séquence de BPA 2021/23 est relevée de 5% en moyenne" commente Portzamparc dont l'objectif est porté de 30,5 à 32 euros.