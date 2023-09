Mersen : un analyste confiant

(Boursier.com) — Mersen rebondit de 2,4% à 39,9 euros en cette fin de semaine à Paris. Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' sur le titre à la suite d'un roadshow avec le management. Suite au récent repli du titre, la valorisation est encore plus attractive à 6,5x l'EBITDA et 10,2x l'EBIT 2024, soit une décote de 15% vs les références historiques alors que le groupe change totalement de dimension. Le broker note un intérêt accru des investisseurs à l'égard de Mersen (roadshow organisé avec le management à Londres, Paris et Bruxelles), porté par la dynamique des nouveaux marchés. L'objectif est fixé à 50 euros sur un titre qui figure dans la 'European Midcap Top Pick List' du courtier pour le second semestre.