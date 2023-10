Mersen : un analyste ajuste le curseur

(Boursier.com) — Mersen recule de 5% de jeudi à 31 euros, alors que le groupe a réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 302 millions d'euros, en croissance organique de +8,6%. Pour les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de Mersen ressort ainsi à 910 ME, soit une croissance organique de près de +15% par rapport à 2022, dont environ 5% est lié à des augmentations de prix...

Perspectives affichées

Dans le cadre du déploiement de sa feuille de route 2027, Mersen a activé la première option d'extension de la maturité du crédit syndiqué d'un montant de 320 ME, désormais portée à 2028. Ainsi, la durée de vie moyenne des autorisations de financements confirmés du Groupe est d'environ 4,5 ans.

Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2023 communiqués le 27 juillet, et resserre ses prévisions de chiffre d'affaires et d'investissements industriels. Les objectifs sont donc :

- une croissance organique comprise entre 11% et 12% (entre 10% et 12% précédemment) ;

- une marge opérationnelle courante entre 11% et 11,2% du chiffre d'affaires ;

- des investissements industriels entre 175 et 200 millions d'euros (entre 150 et 200 ME).

"Notre scénario 2023 est légèrement relevé (+11,5% à pcc vs +11%) mais nous adoptons une dynamique plus prudente en 2024 afin d'intégrer un ralentissement des industries de procédés (c.1/3 CA groupe, +6% à pcc vs +8%) où le groupe constate un début de ralentissement dans les prises de commandes" commente Portzamparc qui estime que malgré une valorisation redevenue nettement plus abordable (8,4x VE/EBIT 2023), "le titre pourrait encore souffrir d'un momentum moins porteur avec notamment un T4 attendu en faible croissance. Verdict : 'Renforcer' avec un objectif ajusté en baisse de 47,6 à 42,1 euros.