Mersen signe un contrat de 400 M$ sur 5 ans avec Wolfspeed

(Boursier.com) — Mersen et Wolfspeed, le leader mondial des technologies du Carbure de Silicium, ont signé un contrat majeur pour la fourniture par Mersen de graphite et autres matériaux high-tech. Ce contrat permettra de soutenir l'extension des capacités de production de Wolfspeed, qui s'efforce de répondre à l'augmentation rapide de la demande de 'wafers' en carbure de silicium et de transistors en carbure de silicium.

L'accord couvre une période initiale de 5 ans et pourrait représenter un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de dollars américains pour Mersen sur la période.

Le contrat porte sur des produits à base de graphite destinés à l'industrie du carbure de silicium (SiC). Le carbure de silicium est un matériau semi-conducteur composé innovant destiné aux applications de puissance en forte croissance dont la mobilité électrique, les énergies renouvelables et les systèmes industriels. Wolfspeed est en train d'augmenter de façon significative ses capacités afin de répondre à la demande croissante de wafers et transistors en carbure de silicium. En avril 2022, il a inauguré son usine de Mohawk Valley (Etats-Unis), la première et actuellement la plus grande usine de fabrication de wafer en carbure de silicium de 200 mm au monde. Wolfspeed a également annoncé récemment la construction du John Palmour Manufacturing Center for Silicon Carbide à Siler City (Etats-Unis, Caroline du Nord), ainsi que son projet d'usine de fabrication de transistors en carbure de silicium en Allemagne.

Mersen va accroître ses capacités de production pour répondre à la demande accrue de Wolfspeed, et compte investir autour de 120 M$ sur la période 2023-2025, principalement aux Etats-Unis. Mersen va créer jusqu'à 200 nouveaux postes sur plusieurs de ses sites. Wolfspeed va contribuer au financement de ces investissements avec des avances de paiement en plusieurs versements.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : "Cet accord renforce notre collaboration de plus de 20 ans avec Wolfspeed, un leader des wafers et transistors en carbure de silicium. Ce contrat est une étape majeure pour cette technologie essentielle pour la transition énergétique au niveau mondial. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de Mersen visant à augmenter de manière significative la part de son activité liée aux marchés du développement durable. Nous sommes très heureux de relever ce défi passionnant avec Wolfspeed, notre partenaire historique pour les semiconducteurs SiC."