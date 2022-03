Mersen : signe un contrat avec Velo3D

(Boursier.com) — Mersen a signé un contrat avec le groupe Velo3D, portant sur la fourniture de miroirs en carbure de silicium destinés aux lasers directs des imprimantes 3D Sapphire XC de la société. Celui-ci s'élève à 2,1 millions de dollars US.

Au total, 16 miroirs en carbure de silicium (SiC) fabriqués par Mersen équiperont chaque imprimante Sapphire XC, la dernière et la plus grande imprimante 3D métallique de Velo3D. La rigidité et la stabilité inégalées du SiC permettent d'atteindre une vitesse de fabrication et une précision exceptionnelles.

L'impression 3D métal -également appelée fabrication additive- est utilisée dans de nombreux secteurs industriels de pointe car sa technologie permet de fabriquer des pièces métalliques très complexes, impossibles à fabriquer avec les technologies traditionnelles telles que l'usinage ou le moulage.

Velo3D est un des leaders mondiaux de la conception d'imprimantes 3D métal. Ses principaux clients sont des entreprises des secteurs de l'aviation, de l'espace, de l'énergie, de la défense et des semi-conducteurs. Parmi ses clients figures des sociétés comme Aerojet Rocketdyne, Launcher et Lam Research.