Mersen se renforce dans la chimie en Allemagne

(Boursier.com) — Mersen acquiert la société GAB Neumann GmbH, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d'échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie. Nous sommes ravis d'accueillir au sein de Mersen les équipes de GAB Neumann reconnues pour leur grande expertise qui viennent renforcer la présence du Groupe sur la zone DACH pour l'activité anti-corrosion. Grâce à l'apport spécifique de leurs gammes d'échangeurs de chaleur en graphite à gorges annulaires et en Carbure de Silicium, Mersen devient un acteur unique et incontournable des échangeurs et solutions adaptés aux exigences des marchés de la pharmacie et de la chimie de spécialités à forte valeur ajoutée , indique Eric Guajioty, Directeur du pôle Advanced Materials.

Cette opération renforce la position de Mersen sur le marché de la chimie en Allemagne, en particulier pour l'activité de rechange. Mersen pourra également s'appuyer sur son réseau mondial pour proposer à ses clients cette offre produits et services enrichie.

Basé à Maulburg dans la région de Bade-Wurtemberg (Allemagne), GAB Neumann est une société familiale fondée en 1965 qui emploie 45 salariés. Cette activité sera intégrée dans le pôle Advanced Materials de Mersen et contribuera pour environ 10 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel du Groupe.

La transaction, soumise aux autorités de la concurrence en Allemagne, devrait être finalisée en début d'année 2020.