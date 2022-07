Mersen relève ses objectifs 2022

(Boursier.com) — En accord avec la directive européenne MAR, Mersen relève ses objectifs pour l'année 2022. Le Groupe prévoit désormais :

- une croissance organique comprise entre 8% et 10% (3% à 6% précédemment) ;

- une marge opérationnelle courante autour de 10,5% du chiffre d'affaires (autour de 10% précédemment).

- une marge d'Ebitda en croissance d'environ 50 points de base (+20 à 30 points de base précédemment)

- des investissements industriels entre 85 et 90 millions d'euros, afin de tenir compte des impacts des taux de change et de l'inflation (entre 80 et 85 ME précédemment).

Ce relèvement des prévisions se fonde sur des niveaux d'activité et de commandes soutenus au 1er semestre, une performance meilleure qu'attendue dans les industries de procédés et un impact positif des augmentations des prix sur le chiffre d'affaires.

"Le Groupe bénéficie de son positionnement fort sur des marchés très dynamiques : les énergies alternatives sont de plus en plus essentielles dans la lutte contre le changement climatique, et les semi-conducteurs sont indispensables au développement des véhicules électriques et pour les applications de stockage d'énergie. Nous tirons également parti de notre capacité à augmenter les prix qui nous permet d'absorber une grande partie de l'inflation. Cette dynamique, dans un contexte d'incertitude persistant, nous permet de relever nettement nos prévisions de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'ensemble de l'année 2022", explique Luc Themelin, Directeur Général, de Mersen.

Mersen publiera ses résultats semestriels le 28 juillet, après Bourse. Mersen indique toutefois que la croissance organique de ses ventes au 1er semestre devrait se situer autour de 11% et la marge opérationnelle courante autour de 10,5% du chiffre d'affaires.

Un webcast est organisé le 29 juillet 2022 à 10h (heure de Paris), pour commenter les résultats semestriels et les perspectives du Groupe.