Mersen : rassuré ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mersen remonte encore de plus de 4% ce mardi, à 18,60 euros, alors qu'en raison de l'épidémie mondiale de COVID-19, le groupe a annoncé la suppression de son dividende (1 euro/action soit 20 ME) et la non attribution d'actions gratuites aux cadres et dirigeants. Mersen a aussi précisé ne pas autoriser d'augmentations de capital réservées aux salariés et a annoncé en parallèle une réduction de 25% des rémunérations fixes du Président et du DG du groupe sur les mois d'avril et mai 2020.

"Au 31 mars, Mersen était en mesure de disposer de près de 250 ME de trésorerie (142 ME en lignes de crédit + 100 ME de trésorerie disponible), lui permettant d'avoir une visibilité financière assez forte", souligne Portzamparc dans une note. De quoi viser un cours de 29 euros en restant à l'achat sur le dossier.