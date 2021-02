Mersen rachète le solde du capital de Fusetech

(Boursier.com) — Mersen , expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce avoir acquis le plein contrôle de la société Fusetech, basée à Kaposvar en Hongrie, en rachetant la participation détenue par le groupe Hager.

Cette opération permet à Mersen de renforcer son efficacité industrielle en Europe dans le domaine des fusibles, et d'intégrer dans le groupe un site performant pour la fabrication de certaines de ses gammes de produits futurs en norme européenne (IEC). Le montant de l'opération est d'environ 4 millions d'euros, hors "earn-out" futur.

Fusetech est une joint-venture détenue à parts égales par Mersen et Hager depuis 2007. Cette usine produit des fusibles industriels à coûts compétitifs pour le marché européen. La société emploie actuellement environ 300 salariés sur un site de 6.000 m2. Elle a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires externe à Mersen d'environ 7 millions d'euros.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : "Je me réjouis de cette étape importante dans le plan de croissance et d'optimisation de nos lignes de produit fusibles en Europe. Fusetech est une excellente base industrielle de production de fusibles développée avec notre partenaire le groupe Hager, que le Groupe va utiliser pour croître sur le marché européen. Les équipes de Fusetech connaissaient déjà Mersen et je suis heureux de les accueillir au sein du Groupe".