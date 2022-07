Mersen : que demander de plus ?

(Boursier.com) — Mersen grimpe de 3,5% ce vendredi à 37,60 euros après avoir réalisé au 2ème trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 269 millions d'euros, en forte progression de 10% à périmètre et changes constants par rapport au 2ème trimestre 2021. En tenant compte des effets de change favorables, le chiffre d'affaires est en croissance de plus de 16%.

Mersen a réalisé au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 524 millions d'euros, le plus important jamais atteint par le Groupe. La croissance organique est de 11,1% par rapport à la même période de l'année dernière. En tenant compte des effets favorables de change, la croissance est de 16,3%.

Le résultat opérationnel courant semestriel du groupe s'élève à 55 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une marge opérationnelle courante de 10,5% du chiffre d'affaires, en progression de 90 points par rapport au 1er semestre 2021.

Cette progression s'explique très largement par la hausse des volumes. La capacité du Groupe à augmenter les prix au cours du semestre a permis, en outre, de compenser l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie. D'autre part, les gains de productivité ont en partie compensé l'inflation salariale.

L'EBITDA s'élève à 86,9 millions d'euros. Il représente 16,6% du chiffre d'affaires, contre 15,7% au 1er semestre 2021.

Le résultat net de la période s'élève à 38,2 millions d'euros, contre 27,1 millions d'euros au 30 juin 2021, soit une progression de 41%. Les charges financières nettes de Mersen s'élèvent à -5,3 millions d'euros ce semestre, en légère baisse par rapport au montant de l'année dernière, grâce principalement aux conditions financières compétitives du dernier financement USPP.

La charge d'impôt s'élève à 10,8 millions d'euros pour le semestre, soit un taux effectif d'impôt de 22%.

Perspectives affichées

Comme annoncé dans le communiqué du 20 juillet 2022, le Groupe a revu à la hausse ses perspectives et prévoit désormais pour l'année 2022 :

-une croissance organique comprise entre 8% et 10% (contre 3% à 6% précédemment) ;

-une marge opérationnelle courante autour de 10,5% du chiffre d'affaires (contre autour de 10% précédemment) ;

-une marge d'EBITDA en croissance d'environ 50 points de base (contre +20-30 points de base précédemment) ;

-des investissements industriels entre 85 et 90 millions d'euros, afin de tenir compte des impacts des taux de change et de l'inflation (contre entre 80 et 85 millions d'euros précédemment).

Au cours du 2ème semestre, le Groupe va poursuivre sa politique d'augmentation des prix pour couvrir les augmentations des coûts de l'énergie et de certaines matières premières, en particulier dans le pôle Advanced Materials.

"Pas de surprise particulière sur cette publication" commente Portzamparc pour qui la dynamique reste très favorable au groupe qui répercute les hausses de coûts dans ses prix et jouit de l'effet volume pour accroître sa marge... De quoi viser un cours de 37,60 euros en restant à l'achat.