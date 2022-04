Mersen : publication saluée

(Boursier.com) — Mersen grimpe de plus 3% à 32,40 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 255 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, en croissance de plus de 16 % par rapport au premier trimestre 2021 en tenant compte d'effets de change favorables, principalement le dollar US et le RMB. Les augmentations de prix contribuent pour environ 3% à la croissance ce trimestre.

Mersen est confiant dans l'atteinte de ses objectifs annuels grâce notamment aux marchés porteurs des énergies renouvelables et des semi-conducteurs. Pour l'année 2022, Mersen vise une croissance organique de 3% à 6% avec une marge opérationnelle courante autour de 10%, en tenant compte des impacts de la plus forte charge d'amortissements, de la montée en puissance de la production sur le site de Columbia et du renforcement des équipes dédiées au véhicule électrique.

Ces prévisions ne tiennent pas compte des éventuels effets indirects liés à la situation en Ukraine, encore difficiles à évaluer à ce stade. Par ailleurs, la situation liée au Covid en Chine n'a pas eu d'impact sur l'activité au cours du premier trimestre. Les sites dans la région de Shanghai ont été ralentis depuis début avril mais le Groupe n'anticipe pas d'impact défavorable sur l'année.

"Avec un effet prix de 3% sur le trimestre, Mersen suit son plan de marche de répercuter une grande partie des inflations à ses clients, crédibilisant un peu plus le scénario annuel de CA et surtout de marge" commente Portzamparc qui souligne que le carnet de commande reste élevé (5 mois de CA) et que la principale incertitude reste sur les industries de procédé (30% du CA), plus volatiles et corrélées à l'évolution du PIB. "Dans ce contexte, nous confirmons notre scénario 2022 (CA +4,5% organique / MOC 10,1%). Notre objectif de cours est revu en baisse de 38 euros à 34,5 euros, du fait de la hausse des taux (DCF - 35 euros) et de la baisse des comparables (SOTP - 34,1 euros)" conclut l'analyste.