Mersen présente un projet innovant pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre

(Boursier.com) — Mersen , expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, fête les 60 ans de son site d'Amiens. A cette occasion, le Groupe présente le projet NTT, pour "Nouveau Traitement Thermique", un projet innovant qui vise à limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Le projet est financé par le Gouvernement dans le cadre du plan de Relance opéré par l'ADEME.

Inaugurée en 1962, l'usine d'Amiens (Hauts-de-France) fabrique depuis l'origine des balais en graphite. Aujourd'hui, ce site est le centre d'excellence du Groupe pour ces balais utilisés dans des marchés porteurs liés au développement durable, notamment l'éolien et le transport ferroviaire.

Dans l'optique d'améliorer ses procédés et de réduire son empreinte environnementale, Mersen a décidé d'investir plusieurs millions d'euros sur le site pour le projet NTT. Ce projet consiste à utiliser la technologie des fours à induction dans ses procédés de fabrication, en remplacement des équipements actuels consommateurs d'énergie fossile. Cette transformation permettra de réduire significativement les émissions directes de CO2 tout en réduisant en même temps la consommation énergétique et de matière première du procédé.

Grâce à ces investissements, Mersen réduira ses émissions de GES de plus de 700 tonnes de CO2 équivalent par an, soit environ 7% des émissions du site, et économisera plus de 2250 MWh d'énergie primaire par an, soit environ 10% des consommations énergétiques du site.

La première pierre du bâtiment dédié a été posée le 30 juin dernier et les nouveaux fours seront opérationnels au 2e semestre 2023.