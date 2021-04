Mersen : partenariat avec Autoliv

Crédit photo © Mersen

(Boursier.com) — Mersen et Autoliv, leader mondial des systèmes de sécurité automobile, annoncent avoir conclu une alliance pluriannuelle en vue de développer des dispositifs qui amélioreront la sécurité des véhicules. Contrairement aux voitures traditionnelles équipées d'un circuit d'alimentation électrique de 12 V, les véhicules électriques embarquent aujourd'hui des systèmes dont la tension peut dépasser 500 V. En cas d'accident, ces systèmes à haute tension présentent davantage de risques de prendre feu et de blesser les occupants du véhicule ou les secours. Ce partenariat permettra de produire des dispositifs de déconnexion intégrant la technologie pyrotechnique éprouvée Safety Switch d'Autoliv et le concept d'hybridation de fusibles de Mersen, afin de créer une solution abordable permettant de couper en quelques millisecondes une source d'alimentation allant jusqu'à 1.000 V et d'empêcher la formation d'un arc dangereux.