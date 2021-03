Mersen : objectif à suivre

(Boursier.com) — Le groupe Mersen confirme vouloir aller de l'avant dans la lutte contre le réchauffement climatique en prenant un engagement de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES). Acteur reconnu dans les solutions favorisant l'essor des filière vertes, Mersen se fixe pour objectif de réduire de 20% l'intensité de ses émissions de GES liées à ses opérations (scopes 1 et 2) d'ici à 2025 par rapport à 20181. Aujourd'hui, nous nous fixons un objectif ambitieux à court terme de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. De plus, nous sommes convaincus que nos produits et solutions sont indispensables au progrès et à l'innovation technologique, nous permettant ainsi de jouer un rôle dans la protection de l'environnement et de ses ressources , a commenté Luc Themelin, Directeur Général de Mersen.

L'intensité, qui se mesure comme le ratio entre les émissions directes et indirectes des scopes 1 et 2 et le chiffre d'affaires, est l'indicateur pertinent de mesure de l'engagement du Groupe sur le sujet. En 2018, ce ratio était de 197 tCO2e/ME. Le gaz et l'électricité sont les postes principaux d'émissions de GES des scopes 1 et 2. Le Groupe s'engage ainsi à réduire sa consommation d'énergie et augmenter la part des énergies d'origine renouvelable dans sa consommation énergétique...

"Nous suivons le même indicateur dans nos grilles ESG, et nous calculons que Mersen avait atteint 174teqCO2/ME en 2019, soit une baisse de 12% sur 2018, grâce à la hausse du CA et des émissions globales légèrement abaissées" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 30 euros. Le titre Mersen revient ce jeudi à 28,30 euros, en baisse de 1,9% en bourse de Paris.