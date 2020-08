Mersen : nouvelle forte hausse

Crédit photo © Mersen

(Boursier.com) — Bis repetita pour Mersen. Après avoir bondi de plus de 9% vendredi dans le sillage de sa publication intermédiaire, l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés flambe encore de près de 10% à 24,75 euros. Malgré ce sursaut, la valeur perd encore près de 30% depuis le début de l'année. Gilbert Dupont est passé à l''achat' sur le titre tout en portant son objectif de 22 à 29 euros. La SocGen a de son côté réitéré son conseil 'achat' et sa cible de 33 euros.