Mersen : niveau de chiffre d'affaires trimestriel record

(Boursier.com) — Le groupe Mersen expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 255 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, en croissance de plus de 16 % par rapport au premier trimestre 2021 en tenant compte d'effets de change favorables, principalement le dollar US et le RMB. Les augmentations de prix contribuent pour environ 3% à la croissance ce trimestre.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : " Mersen affiche une excellente performance au premier trimestre. La dynamique de nos ventes s'est accélérée en ce début d'année et permet au Groupe d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires trimestriel record. La croissance est importante dans toutes les géographies et le niveau de prises de commandes est lui aussi élevé ".

Mersen est confiant dans l'atteinte de ses objectifs annuels grâce notamment aux marchés porteurs des énergies renouvelables et des semi-conducteurs. Pour l'année 2022, Mersen vise une croissance organique de 3% à 6% avec une marge opérationnelle courante autour de 10%, en tenant compte des impacts de la plus forte charge d'amortissements, de la montée en puissance de la production sur le site de Columbia et du renforcement des équipes dédiées au véhicule électrique.

Ces prévisions ne tiennent pas compte des éventuels effets indirects liés à la situation en Ukraine, encore difficiles à évaluer à ce stade. Par ailleurs, la situation liée au Covid en Chine n'a pas eu d'impact sur l'activité au cours du premier trimestre. Les sites dans la région de Shanghai ont été ralentis depuis début avril mais le Groupe n'anticipe pas d'impact défavorable sur l'année.