Mersen : mouvement au tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 14 janvier 2020 par l'AMF, la société à responsabilité de droit luxembourgeois ACF I Investment S.à. r.l. - contrôlée par Ardian Holding SAS - a rectifié sa précédente déclaration de franchissement de seuils en ce qu'elle n'a pas franchi en baisse, le 15 mars 2018, le seuil de 15% des droits de vote de la société Mersen et qu'elle détenait, à cette date, 2.121.055 actions Mersen représentant 4.242.110 droits de vote, soit 10,28% du capital et 15,70% des droits de vote. Par le même courrier, ACF I Investment S.à. r.l. a déclaré avoir franchi en baisse, le 8 janvier 2020, le seuil de 10% du capital de la société Mersen et détenir 2.075.857 actions représentant 4.096.912 droits de vote, soit 9,96% du capital et 16,13% des droits. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Mersen sur le marché.