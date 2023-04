Mersen : logiquement sous pression ?

(Boursier.com) — Mersen recule de 2,7% à 36,50 euros, alors que le groupe a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 100 millions d'euros pour financer son plan de croissance, en complément de sa génération de trésorerie et de ses lignes de crédits disponibles.

Mersen prévoit en effet d'investir autour de 400 millions d'euros, dont environ 300 millions d'euros d'investissements industriels sur la période 2023-2025, pour accompagner l'accélération de la demande sur les marchés des semi-conducteurs SiC et Si, des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Environ 100 millions d'euros seront alloués à des projets d'acquisition ciblés.

3.573.408 actions nouvelles seront donc créées au prix de 28 euros par action nouvelle. Chaque actionnaire recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée comptable du 18 avril. 35 DPS donneront à son détenteur le droit de souscrire à 6 actions nouvelles à titre irréductible. Sur la base du cours de clôture de l'action Mersen le 14 avril, soit 39 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 1,61 euros et la valeur théorique de l'action ex-droit est de 37,39 euros. A titre indicatif, le prix d'émission fait ressortir une décote de 25,11% par rapport à la valeur théorique de l'action Mersen ex-droit, calculée sur la base du cours de clôture du 14 avril 2023 et une décote faciale de 28,21% par rapport au cours de clôture du 14 avril 2023.

Bpifrance Participations, actionnaire qui détient à la date du Prospectus environ 10,8% du capital social et 19,1% des droits de vote, s'est engagé de manière irrévocable à souscrire à titre irréductible à l'augmentation de capital par l'exercice de l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription, représentant un engagement de souscription d'environ 10,8% de l'augmentation de capital.

Le groupe industriel spécialisé dans le graphite et les composants électriques a enregistré, sans surprise, une solide progression de ses ventes au T1 et a confirmé sa prévisions de croissance et de marge pour 2023, souligne Stifel : "Même si nous aurions préféré voir Mersen émettre une convertible moins dilutive, l'opération sur le capital annoncée a le mérite de lever l'incertitude de la financement du groupe... Mersen a désormais les moyens de financer son investissement massif lié notamment à son contrat de 400 M$ avec Wolfspeed, tout en gardant une puissance de feu pour les acquisitions". Verdict du broker : "Le titre devrait pouvoir rapidement reprendre son élan ascendant" conclut l'analyste qui vise un cours de 54 euros en restant à l'achat.