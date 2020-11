Mersen : Legendre Energie va installer 2 centrales électriques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Mersen, expert mondial dans le domaine des spécialités électriques et des matériaux avancés, a confié l'installation de deux centrales photovoltaïques à Legendre Energie. Ces deux centrales solaires en autoconsommation totaliseront une puissance de 716 kWc. Elles seront installées sur l'un des sites industriels du Groupe à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), à 30 kilomètres au Sud de Lyon.

Leur mise en service est prévue au printemps 2021.

Les deux centrales photovoltaïques, réalisées par Legendre Energie, couvriront 22% des besoins énergétiques du site industriel lyonnais du groupe Mersen.

Avec près de 350 collaborateurs sur site, le parc industriel de Saint-Bonnet-de-Mure est la plus grosse implantation du groupe Mersen en France. Celle-ci va prochainement accueillir une centrale solaire au sol d'une puissance de 218 kWc, actuellement en cours de réalisation par les équipes Legendre Energie qui poursuivront les travaux en équipant le parking de 5 ombrières photovoltaïques. Elles cumuleront une puissance de 498 kWc et seront couplées à 8 bornes de recharge pour véhicules électriques, également installées par Legendre Energie et mises à disposition des collaborateurs du groupe Mersen.

Ces 2 centrales totaliseront près de 1.940 modules photovoltaïques et produiront 866 MWh chaque année, soit l'équivalent de la consommation électrique de 335 foyers (hors chauffage). Elles permettront de couvrir 22% des besoins énergétiques du site du groupe Mersen.

Avec ces deux centrales photovoltaïques, le groupe Mersen poursuit sa démarche en matière de développement durable. Le groupe s'est notamment fixé des objectifs ambitieux d'amélioration en développant des produits innovants qui contribuent à la transition énergétique, en augmentant le taux de recyclage de ses déchets ou encore en améliorant et en sécurisant la performance sociale et environnementale de ses fournisseurs.

En investissant dans 2 centrales solaires en autoconsommation, le groupe Mersen souhaite réduire sa facture énergétique ainsi que sa dépendance au réseau électrique.