Mersen : le "pricing power" avant tout !

(Boursier.com) — Mersen grimpe de près de 4% à 40,75 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé au 4e trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 294 millions d'euros, en croissance de plus de +19% à périmètre et changes constants. En tenant compte d'un effet de change positif de près de 7 ME, la croissance est de 22,7%.

Pour l'année 2022, Mersen réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1,115 milliard d'euros, soit une croissance organique de plus de 15% par rapport à 2021. Environ 5% de cette croissance est liée à des augmentations de prix.

En tenant compte des effets de change favorables liés principalement à l'appréciation du dollar US et du Ren-min-bi Chinois, la croissance est de près de 21%.

Prévisions affichées

Sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2022, le Groupe Mersen s'attend à afficher pour l'année une marge opérationnelle courante autour de 10,9% (précédemment autour de 10,8%). La marge d'Ebitda courant devrait croître d'environ 60 points de base par rapport à 2021 (précédemment 50 points de base). Les investissements industriels nets devraient se situer, comme indiqué précédemment, autour de 90 ME.

"Cette nouvelle excellente publication nous amène à relever une nouvelle fois nos attentes 2023 et au-delà" commente Portzamparc. "Malgré les risques de récession 2023, Mersen continue de jouir de son positionnement et d'une dynamique soutenue et favorable sur l'ensemble de ses marchés et d'un important 'pricing power'. Notre objectif de cours est relevé de 41 à 45,3 euros. Sur ces niveaux (9,4x VE/EBIT, 6x VE/EBITDA), la valorisation nous semble toujours attractive" conclut l'analyste.