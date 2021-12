Mersen : Le Conseil d'administration a décidé de désigner un administrateur chargé du suivi des questions RSE

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Mersen a décidé, lors de sa réunion du 17 décembre 2021, de désigner un administrateur chargé du suivi des questions RSE. Cet administrateur conduira et s'assurera du suivi et de la supervision de la feuille de route RSE (Responsabilité sociale de l'entreprise) définie par la Direction Générale du Groupe. Madame Magali Joëssel, représentante permanente de Bpifrance Investissement au conseil d'administration de Mersen, a accepté cette responsabilité pour la durée de son mandat courant jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes 2022.

Le Conseil de Mersen a la conviction que les enjeux sociétaux, environnementaux et éthiques sont des opportunités de création de valeur et de croissance durable pour le Groupe. Ils doivent dès lors être pleinement intégrés à la stratégie de l'entreprise. Mersen a notamment toujours fait de son capital humain le socle de son activité, avec une volonté de permettre à chaque collaborateur de développer ses compétences et son potentiel, et à chaque site, dans les pays où le Groupe est implanté, de croître dans le respect des cultures locales. Mersen, déjà positionné sur des marchés du développement durable comme le solaire, l'éolien et le véhicule électrique, est également engagé dans la réduction de l'empreinte environnementale de son activité.

Le groupe a ainsi annoncé en mars dernier son ambition de réduire de 20% l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre liées à ses opérations (scopes 1 et 2) d'ici à 2025.

Magali Joëssel, représentante permanente de Bpifrance Investissement au conseil d'administration de Mersen depuis 2013, apportera au Conseil d'administration sa vision de l'intérêt général ainsi que son expertise en matière de stratégie, de conseil et d'industrialisation. Elle est actuellement directrice du fonds Société de Projets Industriels (SPI) de Bpifrance, après avoir été en charge de la Direction des investissements d'intérêt général de la Caisse des Dépôts puis de la Direction de la stratégie de Bpifrance.